Збереження цих унікальних наукових об'єктів є пріоритетним завданням держави. Адже їхня втрата спричинить серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства.
Важливо Зеленський присвоїв довічні державні стипендії видатним українським науковцям
Які об'єкти отримали цей статус
До Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, внесли:
- Навчально-науково-випробувальну лабораторію швидкісних автомобілів імені Нікітіна Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з розвитку науково-технічної творчості та національно-патріотичного виховання молоді;
- гербарій державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України";
- колекцію фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка;
- геологічний ландшафт та рослинно-тваринний комплекс Канівських дислокацій у межах Канівського природного заповідника навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур Інституту магнетизму НАН України та МОН;
- комплекс для вимірювання теплового розширення твердих наноструктурних матеріалів та кріокристалів при низьких та наднизьких температурах Фізико-технічного інституту низьких температур імені Вєркіна Національної академії наук України;
- колекцію рідкісних та видів рослин, що зникають, степових екосистем України Криворізького ботанічного саду НАН України;
- колекцію промислово цінних культур мікроорганізмів для біологізації землеробства Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" Національної академії аграрних наук України.
Читайте Науковці працювали під гелікоптерами: на Харківщині деокупували Дворічанський національний парк
Зеленський присвоїв довічні стипендії видатним науковцям
Недавно відповідно до указу Президента України "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" стипендії присвоїли:
- Богаченку Олексію Георгійовичу – 1940 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, лауреатові Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки, лауреатові премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки;
- Кальченку Борису Івановичу — 1938 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України;
- Корнійчуку Миколі Сергійовичу – 1935 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові;
- Костромітіну Віктору Михайловичу – 1936 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові;
- Кублановському Валерію Семеновичу – 1936 року народження, докторові хімічних наук, професорові;
- Лісовому Миколі Вікторовичу – 1938 року народження, докторові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові;
- Паламарчук Валентині Федорівні – 1930 року народження, докторові педагогічних наук, професорові
- Тоцькому Владлену Миколайовичу – 1936 року народження, докторові біологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України;
- Центілу Віталію Григоровичу – 1939 року народження, докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України;
- Чабаненку Павлу Павловичу – 1939 року народження, докторові військових наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України;
- Чорному Миколі Васильовичу – 1935 року народження, докторові ветеринарних наук, професорові, заслуженому працівникові сільського господарства України
- Ширан Наталії Володимирівні – 1937 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
- Шломчаку Георгію Григоровичу – 1936 року народження, докторові технічних наук, професорові.