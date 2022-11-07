Сохранение этих уникальных научных объектов является приоритетной задачей государства. Ведь их потеря приведет к серьезным негативным последствиям для развития науки и общества.

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Какие объекты получили этот статус

В Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние, внесли:

Учебно-научно-испытательная лаборатория скоростных автомобилей имени Никитина Харьковского национального автомобильно-дорожного университета по развитию научно-технического творчества и национально-патриотического воспитания молодежи;

гербарий государственного вуза "Национальный лесотехнический университет Украины";

коллекцию фосилий растительных и животных Палеонтологического музея Львовского национального университета имени Ивана Франко;

геологический ландшафт и растительно-животный комплекс Каневских дислокаций в рамках Каневского природного заповедника учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

лабораторный комплекс опытных установок для проведения экспериментов в условиях высоких газо- и гидростатических давлений и температур Института магнетизма НАН Украины и МОН;

комплекс для измерения теплового расширения твердых наноструктурных материалов и криокристалов при низких и сверхнизких температурах Физико-технического института низких температур имени Веркина Национальной академии наук Украины;

коллекцию редких и исчезающих видов растений степных экосистем Украины Криворожского ботанического сада НАН Украины;

коллекцию промышленно-ценных культур микроорганизмов для биологизации земледелия Инженерно-технологического института "Биотехника" Национальной академии аграрных наук Украины.

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Зеленский присвоил пожизненные стипендии выдающимся ученым