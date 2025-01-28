У Київському авіаційному інституті відкриють науковий парк

Цьогоріч на базі Київського авіаційного інституту (КАІ) запрацює науковий парк. Він стане осередком для розроблення рішень у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defenсe tech, штучного інтелекту, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії.

Науковий парк створюють за участю університету та українських компаній, зацікавлених у стимулюванні інновацій. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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У Київському авіаційному інституті з'явиться науковий парк

У МОН кажуть, що ця ініціатива є важливим каталізатором необхідності та актуальності реформи наукових парків в Україні – Science City. Вона демонструє, що підтримка державно-приватного партнерства та створення умов для трансферу технологій є ключовими факторами для розвитку конкурентного наукомісткого ринку.

Наукові парки мають стати не лише інструментом цифровізації та прозорості в науковій сфері, а й у майбутньому драйверами економічного зростання, створення економіки високої доданої вартості, здатними зменшити відплив інтелектуального капіталу та посилити взаємодію між наукою і бізнесом,

– зазначив заступник очільника МОН Денис Курбатов.

Партнери наукового парку КАІ отримають ексклюзивний доступ до наукових розробок і сервісів інституту, а також можливість першими інтегрувати їх у виробництво.

Українські інженерні компанії зможуть відкрити на території КАІ свої офіси, щоб бути в тісному контакті з науковцями і студентами так, як це відбувається в усьому світі. Така синергія дасть поштовх галузям, які отримають наукові розробки, компаніям, які ці розробки будуть замовляти, та науці загалом, бо суттєво скоротиться шлях від розроблення до імплементації,

– додала в.о. президентки КАІ Ксенія Семенова.

Науковий парк працюватиме у трьох напрямах: