Натомість у Міністерстві освіти і науки України наголосили, що державні університети не продають. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.
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МОН не продає державні університети
Посадовець зазначив, що законодавство України не передбачає можливості приватизації державних університетів. Зміни до законодавства, які б уможливили такі дії, зараз не розглядають.
Києво-Могилянська академія – це не просто університет. Це символ ідентичності українців, 400-літній осередок українського інтелектуального життя, який розташований в історичному архітектурному ансамблі на Подолі в столиці,
– акцентував Винницький.
І додав: як один із провідних закладів вищої освіти України Києво-Могилянська академія відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь лідерів України. А випускники НаУКМА реалізуються в бізнесі, в державному і громадському секторах, в науковій діяльності в Україні і за кордоном.
Держава як засновник цього закладу виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів,
– резюмував заступник Лісового.
До теми "Народним коштом": президент Київської школи економіки Милованов хоче купити Могилянку
Передісторія
- Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запропонував продати Києво-Могилянську академію Київській школі економіки.
- Навіть казав, що відкриє збір на купівлю Могилянки. При цьому оцінив її в 10 – 50 мільйонів доларів.
- Українці активно прокоментували таку ідею. Чимало вважає її "чорним піаром".
- У МОН заявили, що, зважаючи на історичну цінність, а також те, що НУ "Києво-Могилянська академія" є одним із провідних закладів вищої освіти, Міністерство освіти і науки України не розглядає можливості приватизації університету.
- Милованов заявив, що його виш все ж готує запит на купівлю Академії.