Натомість у Міністерстві освіти і науки України наголосили, що державні університети не продають. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

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МОН не продає державні університети

Посадовець зазначив, що законодавство України не передбачає можливості приватизації державних університетів. Зміни до законодавства, які б уможливили такі дії, зараз не розглядають.

Києво-Могилянська академія – це не просто університет. Це символ ідентичності українців, 400-літній осередок українського інтелектуального життя, який розташований в історичному архітектурному ансамблі на Подолі в столиці,

– акцентував Винницький.

І додав: як один із провідних закладів вищої освіти України Києво-Могилянська академія відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь лідерів України. А випускники НаУКМА реалізуються в бізнесі, в державному і громадському секторах, в науковій діяльності в Україні і за кордоном.

Держава як засновник цього закладу виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів,

– резюмував заступник Лісового.

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