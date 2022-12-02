В Україні вирішили заборонити російські джерела в освіті й науці
Джерело:текст законопроєкту ВРУ
В Україні хочуть заборонити використання російських джерел інформації в освіті на науці. Верховна Рада вже погодила відповідний законопроєкт у першому читанні.
При цьому нардепи скоротили термін підготовки до другого читання. Автори документа заявляють, що Росія – авторитарна держава, де немає свободи слова та академічної свободи, де освітня та наукова діяльність пов'язані з державною пропагандою.
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В Україні вирішили заборонити російські джерела в освіті й науці
Автори законопроєкту також заявляють, що використання російських джерел не дає можливості українським освітянам та науковцям покинути сферу впливу Росії.
Відповідно до тексту законопроєкту, складові освітньої, науково-освітньої програм та наукові дослідження програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені:
- на території держави-агресорка;
- державною мовою Росії;
- фізичною особою, яка є громадянином держави-окупанта;
- юридичною особою, зареєстрованою на території Росії.
Одна з ініціаторок документа, нардепка Інна Совсун, наголосила, що в українських університетах студенти досі навчаються за російськими підручниками.
Ми багато зусиль витратили на дискусії, чи є в українській школі місце для Толстого і Достоєвського. Але "pociйський мір" зачаївся в значно менше помітних текстах – у навчальних програмах українських університетів. У вишах викладачі досі пхають студентам підручники, написані в Рociї, та продовжують цитувати в дисертаціях pociйських авторів,
– сказала Совсун.
На її думку, "хронічна прив'язка" українського академічного середовища до російського негативно впливає на якість вищої освіти в нашій державі. Совсун наголошує, що представникам української освіти та науки варто орієнтуватися на західну. При цьому почати варто з вивчення англійської мови.
Також, згідно з документом, держава має забезпечити видання та поширення джерел інформації у сфері наукової та науково-технічної діяльності українською мовою.
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Де в Україні ще вивчають російську мову та літературу
- У деяких школах Одеської та Кіровоградської областей діти досі вчать російську. Цю інформацію підтвердили обласні департаменти освіти.
- У навчальному закладі Онуфріївської селищної ради Кіровоградській області 111 дітей вивчають російську мову.
- На Одещині російську мову та літературу ще вивчає 10 учнів в Одеському приватному навчально-виховному комплексі "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів "Гармонія – ХХІ століття".
- Факультативно мову та літературу ворога також вчать у 3 комунальних та 8 приватних школах Одеси.
- У департаменті освіти Одеської області при цьому посилаються на право індивідуального вибору.