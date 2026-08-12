Курсову більше не купиш: в Україні заборонили рекламу дипломних робіт

В Україні заборонили рекламувати послуги з написання академічних робіт на замовлення. Тож тепер оголошення на кшталт "курсова під ключ" є незаконними.

Це передбачають зміни до Закону України "Про рекламу", які набули чинності 31 липня. Про це інформує Судово-юридична газета.

Які зміни відбулися

Водночас нові правила не стосуються легальної допомоги в навчанні. Не можна буде рекламувати послуги, які пропонують виконати академічну роботу замість іншої людини. Заборона стосується реклами з написання:

дипломних, курсових і магістерських робіт;

рефератів, есе й контрольних;

лабораторних і практичних робіт;

дисертацій;

наукових статей;

продажу готових академічних робіт.

Також заборонили будь-яку рекламу послуг, що допомагають порушувати принципи академічної доброчесності. Нові правила діють на сайтах, у соцмережах, месенджерах, друкованих виданнях, рекламних платформах.

Що це означає для учнів і студентів

Натомість якщо ви потребуєте фахової допомоги в навчанні, ви можете:

звертатися до репетиторів;

отримувати консультації щодо підготовки робіт;

відвідувати освітні курси;

звертатися за мовним редагуванням чи оформленням роботи відповідно до вимог закладу освіти;

проходити тренінги тощо.

Головна умова – така допомога не повинна підміняти самостійне виконання роботи.

Запровадили нові правила через те, що послуги з написання дипломних, курсових і дисертаційних робіт підривають довіру до української освіти та науки.

Що загрожує за таку рекламу

До рекламодавців і розповсюджувачів застосовуватимуть загальні санкції, передбачені статтею 27 Закону України «Про рекламу»: штраф у п’ятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами. За повторне вчинення порушень протягом року – подвійний штраф. А якщо вартість визначити неможливо – до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.