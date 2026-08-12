Це передбачають зміни до Закону України "Про рекламу", які набули чинності 31 липня. Про це інформує Судово-юридична газета.
Які зміни відбулися
Водночас нові правила не стосуються легальної допомоги в навчанні. Не можна буде рекламувати послуги, які пропонують виконати академічну роботу замість іншої людини. Заборона стосується реклами з написання:
дипломних, курсових і магістерських робіт;
рефератів, есе й контрольних;
лабораторних і практичних робіт;
дисертацій;
наукових статей;
продажу готових академічних робіт.
Також заборонили будь-яку рекламу послуг, що допомагають порушувати принципи академічної доброчесності. Нові правила діють на сайтах, у соцмережах, месенджерах, друкованих виданнях, рекламних платформах.
Що це означає для учнів і студентів
Натомість якщо ви потребуєте фахової допомоги в навчанні, ви можете:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
звертатися до репетиторів;
отримувати консультації щодо підготовки робіт;
відвідувати освітні курси;
звертатися за мовним редагуванням чи оформленням роботи відповідно до вимог закладу освіти;
проходити тренінги тощо.
Головна умова – така допомога не повинна підміняти самостійне виконання роботи.
Запровадили нові правила через те, що послуги з написання дипломних, курсових і дисертаційних робіт підривають довіру до української освіти та науки.
Що загрожує за таку рекламу
До рекламодавців і розповсюджувачів застосовуватимуть загальні санкції, передбачені статтею 27 Закону України «Про рекламу»: штраф у п’ятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами. За повторне вчинення порушень протягом року – подвійний штраф. А якщо вартість визначити неможливо – до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- Раніше ми інформували, що в Україні днями набув чинності закон "Про академічну доброчесність". Він визначає правила для учнів, студентів, викладачів, науковців і закладів освіти.