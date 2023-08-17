Навантаження викладачів університетів хочуть "зрізати": скільки годин в них залишиться

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зменшити навантаження викладачів університетів. Запропоновані зміни є суттєвими.

До Верховної Ради надійшли законопроєкти №9600 та №9601. Вони пропонують впорядкувати деякі моменти в управлінні системи вищої освіти.

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Як розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, навчальне навантаження науково-педагогічних працівників вищої освіти планують зменшити з 600 годин до 400 – 500. Цей показник буде залежати від розміру виконуваної наукової роботи.

Це наблизить структуру робочого часу українських викладачів до практики європейських країн, а також стимулюватиме наукову роботу в університетах,

– повідомив Бабак.

Також пропонується врегулювати важливий момент: якщо викладач виконує навчальну роботу (більшість викладачів іноземних мов, фізичної культури), то його пропонують кваліфікувати як педагогічного працівника та не змушувати імітувати наукову роботу.

На думку ініціаторів законопроєктів, досвідчені фахівці-практики вкрай потрібні для передачі актуальних професійних знань, тому не потрібно навантажувати їх науковою діяльністю лише через те, що так вимагають правила.