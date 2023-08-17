В Верховную Раду поступили законопроекты №9600 и №9601. Они предлагают привести в порядок некоторые моменты в управлении системы высшего образования.

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Как рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, учебную нагрузку научно-педагогических работников высшего образования планируют снизить с 600 часов до 400 – 500. Этот показатель будет зависеть от размера выполняемой научной работы.

Это приблизит структуру рабочего времени украинских преподавателей к практике европейских стран, а также будет стимулировать научную работу в университетах.

– сообщил Бабак.

Также предлагается урегулировать важный момент: если преподаватель выполняет учебную работу (большинство преподавателей иностранных языков, физической культуры), то его предлагают квалифицировать как педагога и не заставлять имитировать научную работу.

По мнению инициаторов законопроектов, опытные специалисты-практики крайне нужны для передачи актуальных профессиональных знаний, поэтому не нужно нагружать их научной деятельностью только потому, что так требуют правила.