Навчальна програма в українських школах зазнає змін
Джерело:Громадське радіо
З 1 вересня навчальна програма у школах зазнає змін. Її адаптовують до воєнних реалій, аби діти володіли необхідними у наш час навичками.
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зауважив, що ще минулого року змінили навчальні програми. Цьогоріч теж внесли деякі правки.
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Навчальна програма в українських школах зазнає змін
Посадовець уточнив: окремо у школах не викладатимуть предмети медичної допомоги чи мінної безпеки. Їх інтегрували у курси для сьомих та дев'ятих класів.
Ми додаємо нові уроки, які проводитимуть в школах. Наприклад, про те, чому не можна торкатись незнайомих речей на вулиці, як поводитись з вибухонебезпечними предметами тощо. Активно працюємо над зміною предмета "Захист України" для учнів 10 – 11 класів,
– розповів Сташків.
На першому етапі, за його словами, у програму цього предмета впроваджуватимуть нові компоненти навчання щодо дронів, їхніх особливостей та використання, різновидів.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Поглиблюємо вивчення, знову ж таки, протимінної безпеки, надання домедичної допомоги. Паралельно навчаємо вчителів, які викладають цей предмет,
– додав заступник очільника МОН.
Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Рішення ухвалюватимуть на місцях.
- Так, в Україні роботу відновило майже 13 тисяч шкіл.
- На навчання повернулися 3 мільйони 951 тисяча учнів. Близько пів мільйона з них мають вчитися офлайн.
- 84% шкіл мають облаштовані укриття.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання, уточнив міністр.
- На тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- До слова, з початку повномасштабної війни в Україні вже повністю відбудувати понад 500 шкіл, зруйнованих росіянами.