Очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання розповів, що Мінцифри та Міносвіти вже мають конкретні напрацювання. Мовиться про реформацію п'яти напрямків.

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В уряді анонсували трансформацію навчання в Україні

Серед цим 5 напрямів, за словами Шмигаля, такі:

покращення рівня навичок освітніх менеджерів;

підвищення престижу, оплати праці, навичок та вмінь українських вчителів;

сучасний зміст і сенси освіти на основі НУШ;

оновлена система та мережа для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти;

новий освітній простір: його безпека та якість за новими стандартами.

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Напрацювання мають презентувати до кінця року.

Важливо Якісна та сучасна освіта: як обрати найкращу школу для дитини

Одне з головних правил навчального року – доступність освіти

Доступність освіти для всіх без винятку дітей є одним з головних правил цього навчального року, розповів також прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І додав, що протягом 2022 – 23 року в Україні відновили та модернізували 270 закладів освіти.

Очільник уряду при цьому додав: Кабмін виділив 1 мільярд гривень субвенції для закупівлі "школяриків". 18 областей уже підписали договори на закупівлю майже 500 шкільних автобусів. Україна також до кінця року отримає ще понад 300 автобусів від ЄС як гуманітарну допомогу. 192 автобусів уже передали школам.

Держава також підвищує якість і доступність онлайн-освіти на територіях, де діти не можуть вчитися очно. Вчителі отримують ноутбуки, а школярі – гаджети.

А для дітей, які навчаються зараз за кордоном, розробили спеціальну навчальну програму.