Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения
Источник:Общественное радио
С 1 сентября учебная программа в школах претерпевает изменения. Ее адаптируют к военным реалиям, чтобы дети обладали необходимыми в наше время навыками.
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив отметил, что еще в прошлом году сменили учебные программы. В этом году тоже внесли некоторые правки.
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Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения
Чиновник уточнил: отдельно в школах не будут преподавать предметы медицинской помощи или минной безопасности. Их интегрировали в курсы седьмых и девятых классов.
Мы прилагаем новые уроки, которые будут проводить в школах. Например, о том, почему нельзя касаться незнакомых вещей на улице, как обращаться с взрывоопасными предметами и тому подобное. Активно работаем над изменением предмета "Защита Украины" для учеников 10 – 11 классов,
– рассказал Сташкив.
На первом этапе, по его словам, в программу этого предмета будут внедряться новые компоненты обучения по дронам, их особенностям и использованию, разновидностям.Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.
Углубляем изучение, опять же, противоминной безопасности, оказание медицинской помощи. Параллельно учим учителей, преподавающих этот предмет,
– добавил заместитель главы МОН.
Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Решения будут приниматься на местах.
- Так, в Украине работу возобновило около 13 тысяч школ.
- На обучение вернулись 3 миллиона 951 тысяча учеников. Около полумиллиона из них должны учиться оффлайн.
- 84% школ имеют обустроенные укрытия.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение, уточнил министр.
- На тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
- К слову, с начала полномасштабной войны в Украине уже полностью отстроили более 500 школ, разрушенных россиянами.