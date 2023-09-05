Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив отметил, что еще в прошлом году сменили учебные программы. В этом году тоже внесли некоторые правки.

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Учебная программа в украинских школах претерпевает изменения

Чиновник уточнил: отдельно в школах не будут преподавать предметы медицинской помощи или минной безопасности. Их интегрировали в курсы седьмых и девятых классов.

Мы прилагаем новые уроки, которые будут проводить в школах. Например, о том, почему нельзя касаться незнакомых вещей на улице, как обращаться с взрывоопасными предметами и тому подобное. Активно работаем над изменением предмета "Защита Украины" для учеников 10 – 11 классов,

– рассказал Сташкив.

На первом этапе, по его словам, в программу этого предмета будут внедряться новые компоненты обучения по дронам, их особенностям и использованию, разновидностям.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Углубляем изучение, опять же, противоминной безопасности, оказание медицинской помощи. Параллельно учим учителей, преподавающих этот предмет,

– добавил заместитель главы МОН.

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