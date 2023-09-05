Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зауважив, що ще минулого року змінили навчальні програми. Цьогоріч теж внесли деякі правки.

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Навчальна програма в українських школах зазнає змін

Посадовець уточнив: окремо у школах не викладатимуть предмети медичної допомоги чи мінної безпеки. Їх інтегрували у курси для сьомих та дев'ятих класів.

Ми додаємо нові уроки, які проводитимуть в школах. Наприклад, про те, чому не можна торкатись незнайомих речей на вулиці, як поводитись з вибухонебезпечними предметами тощо. Активно працюємо над зміною предмета "Захист України" для учнів 10 – 11 класів,

– розповів Сташків.

На першому етапі, за його словами, у програму цього предмета впроваджуватимуть нові компоненти навчання щодо дронів, їхніх особливостей та використання, різновидів.

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Поглиблюємо вивчення, знову ж таки, протимінної безпеки, надання домедичної допомоги. Паралельно навчаємо вчителів, які викладають цей предмет,

– додав заступник очільника МОН.

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