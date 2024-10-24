Навчальні профілі та кар'єрні радники: старша школа в Україні зазнає значних змін

У 2027 році в Україні стартує реформа профільної середньої освіти. Учні вчитимуться вже 12 років і у старших класах зможуть обирати навчальні профілі, які їх цікавлять.

У Міносвіти України розповіли детально про вибір профілів, предметів, практичне навчання і оновлення матеріально-технічного забезпечення. І загалом розтлумачили, як зміниться старша школа.

Дивіться також У МОН роз'яснили, хто може отримати грант на навчання у виші і як долати проблеми, що виникають

Як зміниться старша школа в Україні з 2027 року

Яким буде навчання в старшій школі?

Старша школа має давати учням якомога більше можливостей для вибору свого шляху. Тому в старшокласників буде кілька можливостей:

Профіль навчання. Профільні предмети учнівство вивчатиме поглиблено. Предмети / курси в межах профілю. Щоб ще більше індивідуалізувати вивчення обраного профілю, можна буде обрати окремі предмети. Предмети / курси поза профілем. Кожен учень і учениця потребує всебічного розвитку, а тому вибирати предмети можна буде й поза профілем. Наприклад, учень математичного профілю зможе вибрати курси природничих наук, мистецтва, літератури тощо.

Що буде обов'язковим?

Усе, що пов'язано з вивченням української мови і літератури, історії України, англійської мови та математики, фізичної культури й "Захисту України". Це кожен громадянин повинен знати на належному рівні.

Чи будуть школи спроможними запропонувати вибір предметів / курсів?

Вибір предметів / курсів удасться забезпечити завдяки навчальним програмам, над якими МОН уже почало працювати. Також завдяки створенню академічних ліцеїв.

Це будуть переважно великі заклади освіти з кількома паралелями старших класів. Тож учнів можна буде обʼєднати в групи для вивчення різних предметів. Що більше їх на паралелі, то ширший вибір предметів можна запропонувати,

– зауважили у Міносвіти України.

Це особливо актуально для шкіл сіл і невеликих міст, де нині замала кількість учнів не дає змоги організувати справжнє профільне навчання.

Чи залишиться можливість здобувати професію після 9 класу?

Так. Випускники 9 класів обиратимуть, де продовжити навчання: в академічному ліцеї або коледжі. В останньому можна буде здобути професію або спеціальність паралельно з повною загальною середньою освітою. У студентів цих закладів теж буде можливість вибирати предмети, проте насамперед вони стосуватимуться обраної професії.

Чи стане навчання в старшій школі більш практико-орієнтованим?

Це одна з головних цілей реформи: забезпечувати фундаментальність середньої освіти і водночас давати якомога більше прикладних знань і умінь. МОН працює над розробленням відповідних програм. Уряд уже затвердив Державний стандарт профільної середньої освіти, що визначає, яких навчальних результатів мають досягти учні, навчаючись у старшій школі. Міністерство також працюватиме над тим, щоб поступово забезпечити академічні ліцеї обладнанням для навчальних кабінетів і лабораторій.

Дивіться також Наталія Піпа розповіла, чи каратимуть учнів за спілкування російською у школі

Чи допоможуть учням обрати профіль?

МОН працює над тим, щоб запровадити в школах посаду кар'єрного радника. Це будуть фахівці, які пройшли спеціальну підготовку і займаються консультуванням підлітків, їхнім супроводом у процесі особистісного визначення та професійного становлення.

Окрім того, упродовж 10 класу в учнів буде змога змінити профіль навчання, якщо вони зрозуміють, що помилилися з вибором. Адже в 10 класі буде найменше "профільних" уроків і найбільше обов'язкових для всіх. В 11 – 12 класах кількість "профільних" і вибіркових уроків зросте.

Коли чекати старт реформи?

Нині триває підготовка до реформи: напрацювання законодавства, планування мережі академічних ліцеїв, розроблення програм тощо.

1 вересня 2025 року почнеться пілотування реформи в окремих ліцеях усієї країни. Уже зараз колективи з 30 ліцеїв готуються до пілоту: створюють візії своїх закладів, співпрацюючи із закордонними ліцеями, аналізують потреби та можливості тощо.

1 вересня 2027 року перший потік Нової української школи почне вчитися в 10 класі за новими підходами. А влітку 2030 року буде перший випуск профільної старшої школи.

Дивіться також Підготовка дитини до школи: як перетворити її у захопливу пригоду

Чому навчання в школі стане 12-річним?

Збільшення тривалості повної загальної середньої освіти не є новиною, адже було затверджено 2017 року. Перший потік учнів НУШ здобуває 12-річну середню освіту.

За змістовим наповненням додатковим є 10 клас. Саме там в учнів буде можливість надолужити можливі освітні втрати й остаточно визначитися з профілем навчання. У 10 класі буде найбільше уроків з обов'язкових для всіх предметів, що дасть змогу, можливо, поглянути на предмети по-новому, які не подобалися раніше, й перевірити правильність вибору профілю. Якщо потрібно, можна буде змінити профіль навчання.