У Міносвіти України роз'яснили, хто може отримати гроші на здобуття вищої освіти. Зокрема, уточнили, чи може студент претендувати на грант, якщо вже навчався в університеті раніше.

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Хто може отримати грант на навчання у виші

Студенти, які цьогоріч вперше вступили до вишів на платну форму навчання, можуть отримати грант на суму 15 або 25 тисяч гривень.

  • Чи можна отримати грант на суму 25 тисяч гривень, якщо набрав на НМТ понад 170 балів?

Так, із такими балами можна отримати грант на навчання. Ба більше, є перелік спеціальностей, для яких мати не менш ніж 170 балів з двох предметів потрібно обов'язково. Це:

  • журналістика,
  • управління та адміністрування,
  • право,
  • сфера обслуговування,
  • міжнародні відносини,
  • менеджмент соціокультурної діяльності,
  • економіка,
  • філологія (крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики),
  • публічне управління та адміністрування,
  • стоматологія.

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  • Чи може отримати грант студент, який раніше навчався у виші або коледжі?

Отримати державний грант можуть студенти, які вступили до університетів вперше.

Попереднє здобуття фахової передвищої освіти не стає на заваді отримання гранту,
– кажуть в МОН.

  • Чи можна отримати грант, якщо студент паралельно навчається на бюджетній формі?

Якщо студента зарахували на навчання за державним чи регіональним замовленням, він не зможе отримати грант. Якщо ж його відрахують з навчання за державним або регіональним замовленням з того самого або з іншого закладу освіти, то після внесення запису до ЄДЕБО (якщо це буде до 31 жовтня) студент отримаєте пропозицію про надання державного гранта. Перевірити джерела фінансування навчання можна самостійно за посиланням.

  • Що робити, якщо грант отримали, а в переліку документів його немає?

У такому разі треба оновити застосунок Дія до останньої версії. Сертифікат на навчання з'явиться у переліку документів.

  • Що буде з грантом, якщо кошти за перший курс вже сплатили?

У МОН стверджують, що виш має врахувати надходження за грантом для майбутніх платежів для студента. Кошти зараховують на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року. Або ж заклад освіти має повернути сплачені кошти.

Перелік вишів, які беруть участь у грантовому проєкті МОН, можна знайти на офіційному сайті Вступ-2024.