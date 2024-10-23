В Минобразования Украины разъяснили, кто может получить деньги на получение высшего образования. В частности, уточнили, может ли студент претендовать на грант, если уже учился в университете ранее.
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Кто может получить грант на обучение в вузе
Студенты, которые в этом году впервые поступили в вузы на платную форму обучения, могут получить грант на сумму 15 или 25 тысяч гривен.
- Можно ли получить грант на сумму 25 тысяч гривен, если набрал на НМТ более 170 баллов?
Да, с такими баллами можно получить грант на обучение. Более того, есть перечень специальностей, для которых иметь не менее 170 баллов по двум предметам нужно обязательно. Это:
- журналистика,
- управление и администрирование,
- право,
- сфера обслуживания,
- международные отношения,
- менеджмент социокультурной деятельности,
- экономика,
- филология (кроме украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы и фольклористики),
- публичное управление и администрирование,
- стоматология.
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- Может ли получить грант студент, который ранее учился в вузе или колледже?
Получить государственный грант могут студенты, которые поступили в университеты впервые.
Предыдущее получение профессионального предвысшего образования не препятствует получению гранта,
– говорят в МОН.
- Можно ли получить грант, если студент параллельно учится на бюджетной форме?
Если студента зачислили на обучение по государственному или региональному заказу, он не сможет получить грант. Если же его отчислят с обучения по государственному или региональному заказу из того же или из другого учебного заведения, то после внесения записи в ЕГЭБО (если это будет до 31 октября) студент получит предложение о предоставлении государственного гранта. Проверить источники финансирования обучения можно самостоятельно по ссылке.
- Что делать, если грант получили, а в перечне документов его нет?
В таком случае надо обновить приложение Дия до последней версии. Сертификат на обучение появится в перечне документов.
- Что будет с грантом, если средства за первый курс уже оплатили?
В МОН утверждают, что вуз должен учесть поступления по гранту для будущих платежей для студента. Средства зачисляют на первый год, а грант переходит на контрактный счет следующего года. Или же учебное заведение должно вернуть уплаченные средства.
Перечень вузов, участвующих в грантовом проекте МОН, можно найти на официальном сайте Вступление-2024.