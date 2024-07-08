В українських школах з'явиться новий "щасливий" курс

8 липня 2024, 10:17
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Джерело:

Олена Зеленська

В українських школах запровадять новий курс – "Уроки щастя". Його вивчатимуть вже з вересня.

Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що "уроки щастя" – це в українській адаптації американський курс із соціально-емоційного навчання Well-Being. Він запрацює у школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?".

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Що вивчатимуть учні на "Уроках щастя"

Зеленська розповіла також, чому саме щастя.

Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя,
– зауважила дружина президента України. 

Зокрема, у ньому йтиметься про:

  •  уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов'язані);
  •  творчість і вміння бути творцем свого життя;
  •  "людинознавство" – про розуміння того, що означає бути людиною;
  •  уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
  •  мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
  •  цінності й те, як важливо знати сенси життя;
  •  емоційну компетентність – важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
  •  ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього.

Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я,
– вважає Зеленська. 

Українські фахівці адаптують курс до наших реалій. 

Раніше ми інформували про те, що уряд України погодив надання субвенції для реалізації реформи "Нова українська школа" у цьому році. Сума допомоги – 1,5 мільярда гривень.

Автор: Марія Волошин