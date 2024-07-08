Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що "уроки щастя" – це в українській адаптації американський курс із соціально-емоційного навчання Well-Being. Він запрацює у школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?".

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Що вивчатимуть учні на "Уроках щастя"

Зеленська розповіла також, чому саме щастя.

Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя,

– зауважила дружина президента України.

Зокрема, у ньому йтиметься про:

уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов'язані);

творчість і вміння бути творцем свого життя;

"людинознавство" – про розуміння того, що означає бути людиною;

уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;

цінності й те, як важливо знати сенси життя;

емоційну компетентність – важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;

ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього.

Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я,

– вважає Зеленська.

Українські фахівці адаптують курс до наших реалій.

Раніше ми інформували про те, що уряд України погодив надання субвенції для реалізації реформи "Нова українська школа" у цьому році. Сума допомоги – 1,5 мільярда гривень.