Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що "уроки щастя" – це в українській адаптації американський курс із соціально-емоційного навчання Well-Being. Він запрацює у школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?".

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Що вивчатимуть учні на "Уроках щастя"

Зеленська розповіла також, чому саме щастя.

Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя,
– зауважила дружина президента України.

Зокрема, у ньому йтиметься про:

  • уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов'язані);
  • творчість і вміння бути творцем свого життя;
  • "людинознавство" – про розуміння того, що означає бути людиною;
  • уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
  • мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
  • цінності й те, як важливо знати сенси життя;
  • емоційну компетентність – важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
  • ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього.

Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я,
– вважає Зеленська.

Українські фахівці адаптують курс до наших реалій.

Раніше ми інформували про те, що уряд України погодив надання субвенції для реалізації реформи "Нова українська школа" у цьому році. Сума допомоги – 1,5 мільярда гривень.