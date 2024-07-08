Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що "уроки щастя" – це в українській адаптації американський курс із соціально-емоційного навчання Well-Being. Він запрацює у школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?".
Дивіться також Кабмін погодив 1,5 мільярда субвенції на НУШ: на що скерують кошти
Що вивчатимуть учні на "Уроках щастя"
Зеленська розповіла також, чому саме щастя.
Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя,
– зауважила дружина президента України.
Зокрема, у ньому йтиметься про:
- уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов'язані);
- творчість і вміння бути творцем свого життя;
- "людинознавство" – про розуміння того, що означає бути людиною;
- уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
- мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
- цінності й те, як важливо знати сенси життя;
- емоційну компетентність – важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
- ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього.
Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я,
– вважає Зеленська.
Українські фахівці адаптують курс до наших реалій.
Раніше ми інформували про те, що уряд України погодив надання субвенції для реалізації реформи "Нова українська школа" у цьому році. Сума допомоги – 1,5 мільярда гривень.