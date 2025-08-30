1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. Офіційні дати його старту та завершення визначив уряд.

У Львові також учні повернуться з літніх канікул за парти у перший день вересня. Про це 24 Каналу розповіли у Львівській міськраді.

Дивіться також Учні вже напоготові: коли стартує новий навчальний рік у школах

Коли стартує навчання у школах Львова?

Так, в усіх школах міста Лева навчальний рік розпочинається 1 вересня.

Учні навчатимуться в очному форматі,

– повідомили у Львівській міській раді.

Очільник департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк на своїй сторінці у фейсбуці розповідав, що до шкіл Львова піде 87 тисяч учнів. Першокласників цьогоріч є трохи менше ніж торік – 7 157.

Чиновник також уточнював, що власні укриття мають 123 з 128 шкіл. Інші уклали договори з сусідніми підприємствами, які мають сховища.

Дивіться також Чи запланували урочистості з нагоди Дня знань у Харкові

Які дати старту та завершення навчального року у школах?