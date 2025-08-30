Укр Рус
30 серпня, 17:47
2

Коли стартує навчання у школах Львова у межах нового навчального року

Марія Волошин
Основні тези
  • Навчальний рік у школах Львова розпочнеться 1 вересня.
  • Учні навчатимуться в очному форматі.
  • До шкіл Львова піде 87 тисяч учнів.

1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. Офіційні дати його старту та завершення визначив уряд.

У Львові також учні повернуться з літніх канікул за парти у перший день вересня. Про це 24 Каналу розповіли у Львівській міськраді.  

Коли стартує навчання у школах Львова?

Так, в усіх школах міста Лева навчальний рік розпочинається 1 вересня.

Учні навчатимуться в очному форматі, 
– повідомили у Львівській міській раді.  

Очільник департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк на своїй сторінці у фейсбуці розповідав, що до шкіл Львова піде 87 тисяч учнів. Першокласників цьогоріч є трохи менше ніж торік – 7 157.

Чиновник також уточнював, що власні укриття мають 123 з 128 шкіл. Інші уклали договори з сусідніми підприємствами, які мають сховища. 

Які дати старту та завершення навчального року у школах?

  • Навчальний рік 2025 – 2026 у школах офіційно розпочинається 1 вересня.

  • Завершитися має 30 червня 2026 року.

  • Однак у МОН наголосили, що ця дата – негранична.

  • Структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул визначає педагогічна рада закладу освіти,