1 сентября в Украине начинается новый учебный год. Официальные даты его старта и завершения определило правительство.
Во Львове также ученики вернутся с летних каникул за парты в первый день сентября. Об этом 24 Каналу рассказали во Львовском горсовете.
Когда стартует обучение в школах Львова?
Так, во всех школах города Льва учебный год начинается 1 сентября.
Ученики будут учиться в очном формате,
– сообщили во Львовском городском совете.
Глава департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк на своей странице в фейсбуке рассказывал, что в школы Львова пойдет 87 тысяч учеников. Первоклассников в этом году немного меньше чем в прошлом году – 7 157.
Чиновник также уточнял, что собственные укрытия имеют 123 из 128 школ. Другие заключили договоры с соседними предприятиями, которые имеют хранилища.
Какие даты старта и завершения учебного года в школах?
Учебный год 2025 – 2026 в школах официально начинается 1 сентября.
Завершиться должен 30 июня 2026 года.
Однако в МОН отметили, что эта дата – негранична.
Структуру учебного года, в частности фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул определяет педагогический совет учебного заведения,