Во Львове также ученики вернутся с летних каникул за парты в первый день сентября. Об этом 24 Каналу рассказали во Львовском горсовете.

Смотрите также Ученики уже наготове: когда стартует новый учебный год в школах

Когда стартует обучение в школах Львова?

Так, во всех школах города Льва учебный год начинается 1 сентября.

Ученики будут учиться в очном формате,

– сообщили во Львовском городском совете.

Глава департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк на своей странице в фейсбуке рассказывал, что в школы Львова пойдет 87 тысяч учеников. Первоклассников в этом году немного меньше чем в прошлом году – 7 157.

Чиновник также уточнял, что собственные укрытия имеют 123 из 128 школ. Другие заключили договоры с соседними предприятиями, которые имеют хранилища.

Смотрите также Запланировали ли торжества по случаю Дня знаний в Харькове

Какие даты старта и завершения учебного года в школах?