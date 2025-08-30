У Львові також учні повернуться з літніх канікул за парти у перший день вересня. Про це 24 Каналу розповіли у Львівській міськраді.
Коли стартує навчання у школах Львова?
Так, в усіх школах міста Лева навчальний рік розпочинається 1 вересня.
Учні навчатимуться в очному форматі,
– повідомили у Львівській міській раді.
Очільник департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк на своїй сторінці у фейсбуці розповідав, що до шкіл Львова піде 87 тисяч учнів. Першокласників цьогоріч є трохи менше ніж торік – 7 157.
Чиновник також уточнював, що власні укриття мають 123 з 128 шкіл. Інші уклали договори з сусідніми підприємствами, які мають сховища.
Які дати старту та завершення навчального року у школах?
Навчальний рік 2025 – 2026 у школах офіційно розпочинається 1 вересня.
Завершитися має 30 червня 2026 року.
Однак у МОН наголосили, що ця дата – негранична.
Структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул визначає педагогічна рада закладу освіти,