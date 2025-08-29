Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова в эфире телемарафона. Он уточнил, что только в первый класс уже записалось 6 тысяч детей.

Будут ли в Харькове линейки 1 сентября?

Терехов сообщил, что в городе торжества ко Дню знаний будут проходить в подземных школах.

Для нас это очень важно, потому что это – эмоция наших маленьких горожан,

– уточнил он.

Также чиновник отметил, что, что дети должны иметь возможность учиться.

И обучение не только в системе онлайн, но и оффлайн. Потому что мы находимся практически каждый день под постоянными обстрелами. И разрушения ужасные,

– добавил Терехов.

Сейчас очное обучение в Харькове возможно только благодаря школам под землей.

Как в Харькове подготовились к новому учебному году?

Терехов сообщил, что в городе строят подземные школы и уже переоборудовали шесть станций метрополитена.

Готовим их, для того, чтобы 1 сентября наши дети имели возможность учиться и в метрополитене. Кроме этого, мы будем иметь до 1 сентября еще семь школ под землей,

– уточнил он.

Он заметил, что три из них построили недавно.