У якому форматі вчитимуться українські учні з 1 вересня
- З 1 вересня 88% українських школярів вчитимуться в очному або змішаному форматах, а близько 400 тисяч дітей — дистанційно.
- Формат навчання залежить від безпекової та епідеміологічної ситуації, рішення ухвалюють засновники закладів освіти або обласні військові адміністрації.
1 вересня стартує новий навчальний рік у школах України. Здобуття освіти у його межах має розпочати 3,5 мільйона дітей.
88% школярів здобуватимуть освіту в очному або змішаному форматах. Ще близько 400 тисяч дітей – дистанційно, розповідає 24 Канал.
Як вчитимуться українські учні?
Так, у МОН повідомляли, що з 1 вересня учні в Україні можуть навчатись очно або у змішаному форматі. Також – у межах дистанційного/онлайн формату.
Відкривати дистанційний клас зараз можна за наявності щонайменше 5 учнів.
Також діти можуть здобувати освіту за індивідуальними формами освіти – екстернат, сімейна форма.
МОН закликає виходити на очне навчання там, де дозволяє безпекова ситуація і створені всі безпекові умови. Рішення про формат навчання ухвалює засновник закладу освіти або ж ОВА,
– наголосили у відомстві.
Учні зможуть навчатися офлайн або у межах змішаного формату, якщо у закладах освіти є укриття чи воно розташоване на не більш як 500 метрів від школи.
У межах навчального року засновник закладу освіти або ж ОВА з огляду на безпекову чи епідеміологічну ситуацію можуть ухвалити рішення про зміну формату навчання.
Учні на прифронтових територіях України можуть навчатись також очно, у змішаному форматі, у межах дистанційного/онлайн формату. Також – за індивідуальними формами освіти,
– розповідали у МОН.
Однак для виходу в офлайн на цих територіях, окрім наявного укриття, необхідні відповідні рішення ради оборони області, педагогічної та батьківської ради.
Учні на ТОТ можуть навчатись дистанційно за повною програмою, сімейною формою, екстернатом або ж за педагогічним патронажем. Формат залежить від безпекової ситуації.
Учні, які перебувають за кордоном, зможуть здобувати освіту у межах одного із запропонованих МОН сценаріїв. Детальніше про них ми розповідали тут.
