Є нові правила: як організують навчання у школах у навчальному році 2026 – 2027

У вересні в Україні стартує новий навчальний рік. Міністерство освіти і науки вже оприлюднило лист із рекомендаціями щодо його організації у школах.

У ньому вказали тему першого уроку, розповіли про організацію освітнього процесу, нові правила поділу класів на групи, інклюзивне навчання, цифрові ресурси та інші аспекти роботи шкіл. Документ опублікований на офіційному сайті МОН.

Що рекомендує МОН

Перший урок

МОН рекомендує провести перший урок нового навчального року на тему "Мова гідності". Він має бути присвячений "…формуванню культури поваги до людської гідності, усвідомленню цінності багатоманіття, розвитку навичок використання безбар'єрної та недискримінаційної мови…".

Гнучка організація навчального року

Навчальний рік 2026/2027 триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Водночас педагогічні ради й надалі самостійно визначатимуть структуру навчального року, тривалість семестрів, канікул, навчального тижня та навчального дня. У разі потреби можуть змінювати графік навчання, переносити канікули, коригувати календарно-тематичне планування та форми навчання.

Очне навчання – пріоритет

У МОН зазначають, що саме очна форма навчання є найефективнішою для подолання освітніх втрат, розвитку соціальних навичок і підтримки психоемоційного стану дітей. Але працювати офлайн заклади освіти можуть лише за умови дотримання всіх вимог безпеки. Окремо громадам рекомендують завчасно підготувати заклади освіти до можливих відключень електроенергії.

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Поділ на класи

Із 1 вересня змінюються правила поділу класів на групи. У 1 – 4 класах українську та іноземні мови можна буде вивчати в групах, якщо в класі навчаються 24 і більше учнів. Для 5 – 11 (12) класів норма не змінюється – поділ можливий за наявності понад 27 учнів. Крім того:

поділ класів на групи дозволений як під час очного, так і дистанційного навчання;

академічні ліцеї, які беруть участь у реформі профільної старшої школи, можуть формувати міжкласні групи для вивчення профільних предметів.

Цифрові інструменти при цьому рекомендують активніше використовувати на уроках.

Кібербезпека

Окремий розділ листа присвятили цифровій безпеці. Закладам освіти рекомендують використовувати засоби фільтрації інтернет-контенту, щоб обмежити доступ учнів до ресурсів, які можуть становити загрозу для дітей.

Інклюзивна освіта залишається одним із пріоритетів.

Для дітей за кордоном і на ТОТ нагадали про чинні механізми навчання. МОН нагадує про можливість здобувати освіту за дистанційною, сімейною, екстернатною формами, через педагогічний патронаж або українознавчий компонент. Окремо звертають увагу на необхідність визнавати результати навчання без зайвих перешкод.

Дані в АІКОМ рекомендують оновити до початку навчального року. Це необхідно, зокрема, для реалізації державної ініціативи "Пакунок школяра" та коректної верифікації даних.

Перед початком навчального року також нагадали про організацію харчування учнів, проведення обов'язкових медичних оглядів працівників закладів освіти та дотримання вимог щодо профілактичних щеплень дітей відповідно до законодавства.