В нем указана тема первого урока, рассказано об организации образовательного процесса, новых правилах разделения классов на группы, инклюзивном обучении, цифровых ресурсах и других аспектах работы школ. Документ опубликован на официальном сайте МОН.

Что рекомендует МОН

Первый урок

МОН рекомендует провести первый урок нового учебного года на тему "Язык достоинства". Он должен быть посвящен "…формированию культуры уважения к человеческому достоинству, осознанию ценности многообразия, развитию навыков использования безбарьерного и недискриминационного языка…".

Гибкая организация учебного года

Учебный год 2026/2027 продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. При этом педагогические рады и в дальнейшем будут самостоятельно определять структуру учебного года, продолжительность семестров, каникул, учебной недели и учебного дня. При необходимости они могут изменять график обучения, переносить каникулы, корректировать календарно-тематическое планирование и формы обучения.

Очное обучение – приоритет

В МОН отмечают, что что именно очная форма обучения является наиболее эффективной для преодоления образовательных потерь, развития социальных навыков и поддержания психоэмоционального состояния детей. Однако работать в очном формате учебные заведения могут только при условии соблюдения всех требований безопасности. Отдельно общинам рекомендуют заранее подготовить учебные заведения к возможным отключениям электроэнергии.

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Разделение на классы

С 1 сентября меняются правила разделения классов на группы. В 1–4 классах украинский и иностранные языки можно будет изучать в группах, если в классе обучаются 24 и более учеников. Для 5–11 (12) классов норма не меняется – разделение возможно при наличии более 27 учеников. Кроме того:

разделение классов на группы разрешено как при очном, так и при дистанционном обучении;

академические лицеи, участвующие в реформе профильной старшей школы, могут формировать межклассные группы для изучения профильных предметов.

При этом рекомендуется более активно использовать цифровые инструменты на уроках.

Кибербезопасность

Отдельный раздел письма посвящен кибербезопасности. Учебным заведениям рекомендуется использовать средства фильтрации интернет-контента, чтобы ограничить доступ учащихся к ресурсам, которые могут представлять угрозу для детей.

Инклюзивное образование остается одним из приоритетов.

Для детей за рубежом и на ВОТ напомнили о действующих механизмах обучения. МОН напоминает о возможности получать образование в дистанционной, семейной, экстернатной формах, через педагогический патронаж или украиноведческий компонент. Отдельно обращают внимание на необходимость признавать результаты обучения без лишних препятствий.

Данные в АИКОМ рекомендуется обновить до начала учебного года. Это необходимо, в частности, для реализации государственной инициативы "Пакет школьника" и корректной верификации данных.

Перед началом учебного года также напомнили об организации питания учащихся, проведении обязательных медицинских осмотров работников учебных заведений и соблюдении требований относительно профилактических прививок детей в соответствии с законодательством.