Коли у школах Чернівців стартує новий навчальний рік

8 липня 2024, 19:05
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Джерело:

Molbuk.ua

Рішення про те, коли стартує новий навчальний рік у школах Чернівців, ухвалюватимуть педагогічні ради закладів освіти. Наразі не відомо, чи учні сядуть за парти вже у серпні. 

Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Чернівецької міськради Олена Онофрей. Навчання у школах може стартувати вже 19 серпня, якщо буде відповідне розпорядження.

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Коли розпочнеться новий навчальний рік у Чернівцях

Чиновниця зазначила, що навчання у школах Чернівців розпочнеться відповідно до постанови Кабміну. 

За результатами наради визначили, що, можливо, ми були б готові розпочати навчання 19 серпня,
– розповіла Онофрей.

І додала, що труднощі виникають і через те, що багато дітей перебуває на відпочинку з батьками за кордоном.

Це виклик, який можна подолати, адже перший місяць навчання – це повторення вивченого матеріалу за попередній рік. Тому діти не отримають серйозних освітніх втрат через те, що пропустять тиждень чи два навчання саме у цей період,
– вважає чиновниця.

Так, у разі ухвалення рішення про початок навчання раніше, перший семестр у школах Чернівців може тривати до 29 листопада, другий – з 3 лютого до 6 червня. Але можливі зміни, зважаючи на безпекову ситуацію та стан енергетичної інфраструктури України. 

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  • Раніше ми інформували про те, коли стартує новий навчальний рік у школах Чернівців і яка неправдива інформація з'явилася у мережі. Про це читайте за посиланням.
Автор: Марія Волошин