Коли у школах Чернівців стартує новий навчальний рік
Джерело:Molbuk.ua
Рішення про те, коли стартує новий навчальний рік у школах Чернівців, ухвалюватимуть педагогічні ради закладів освіти. Наразі не відомо, чи учні сядуть за парти вже у серпні.
Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Чернівецької міськради Олена Онофрей. Навчання у школах може стартувати вже 19 серпня, якщо буде відповідне розпорядження.
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Коли розпочнеться новий навчальний рік у Чернівцях
Чиновниця зазначила, що навчання у школах Чернівців розпочнеться відповідно до постанови Кабміну.
За результатами наради визначили, що, можливо, ми були б готові розпочати навчання 19 серпня,
– розповіла Онофрей.
І додала, що труднощі виникають і через те, що багато дітей перебуває на відпочинку з батьками за кордоном.
Це виклик, який можна подолати, адже перший місяць навчання – це повторення вивченого матеріалу за попередній рік. Тому діти не отримають серйозних освітніх втрат через те, що пропустять тиждень чи два навчання саме у цей період,
– вважає чиновниця.
Так, у разі ухвалення рішення про початок навчання раніше, перший семестр у школах Чернівців може тривати до 29 листопада, другий – з 3 лютого до 6 червня. Але можливі зміни, зважаючи на безпекову ситуацію та стан енергетичної інфраструктури України.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
- Раніше ми інформували про те, коли стартує новий навчальний рік у школах Чернівців і яка неправдива інформація з'явилася у мережі. Про це читайте за посиланням.