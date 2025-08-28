З початку навчального року 88% із 3,5 мільйона українських учнів здобуватимуть освіту в очному або змішаному форматах. Ще близько 400 тисяч дітей навчатимуться дистанційно.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової в ефірі телемарафону. Також вона назвала "стратегічний пріоритет".

Як вчитимуться школярі з 1 вересня в Україні?

Посадовиця розповіла, що більшість дітей, які навчатимуться дистанційно, проживають або виїхали, але продовжують бути учнями шкіл Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також вона уточнила, що вісім закладів освіти Херсонщини від вересня працюватимуть в очному та змішаному форматах.

Кузьмичова при цьому назвала "стратегічним пріоритетом" розбудову безпечних освітніх середовищ, зокрема укриттів у школах. За останніми даними МОН, у нашій державі триває спорудження 221 такого об'єкта. На цю мету виділили 11,2 мільярда гривень.

З вересня в Україні також запрацюють 32 підземні школи, в яких учні зможуть повноцінно навчатися, а не лише перебувати під час оголошення повітряної тривоги.

Лідером у регіональному зрізі є Запорізька область, де вже відкрили вісім підземних шкіл, на базі якої працює ще більша кількість закладів освіти,

– повідомила заступниця Лісового.

І додала, що МОН очікує на стрімке відкриття таких закладів освіти у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях. Там чимало об'єктів будують за кошти субвенції з держбюджету.

У МОН прогнозують, що до кінця цього року в Україні завершать спорудження 156 таких об'єктів для понад ста тисяч учнів.