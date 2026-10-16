Замість іти в укриття – тікали через вікна: у школі на Рівненщині спалахнув скандал

У Вараші Рівненської області спалахнув скандал через поведінку учнів у час повітряної тривоги. Вони мали йти в укриття, натомість втекли зі школи через вікна.

Відео їхнього вчинку оприлюднили у соцмережі. На скандал відреагувала начальниця місцевого управління освіти Олена Корень.

Що сталося на Рівненщині

На відео видно, як учні ліцею №1 під час повітряної тривоги замість того, щоб іти в укриття, почали тікати зі школи через вікна першого поверху. Вони один за одним вистрибували із вікон навчального кабінету та бігли територією закладу освіти.

Учні на Рівненщині тікають з класу в час тривоги: відео

‍♂️ У Вараші на Рівненщині учні ліцею №1 під час повітряної тривоги замість того, щоб іти в укриття, почали тікати зі школи через вікна першого поверху... https://t.co/dQeUl6NA4H — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2026

Олена Корень заявила, що підтримує педагогів і вважає несправедливими поспішні звинувачення на їхню адресу.

Випадок, коли під час повітряної тривоги учні почали тікати через вікна, обурює. І ще більше обурює те, як швидко окремі люди поспішають поширювати цю історію, звинувачувати педагогів і запитувати: "Де вчителі? Що вони роблять?" А я хочу запитати: "Де батьки? Чи говорять вони зі своїми дітьми про ціну безвідповідальності? Чи пояснюють, що повітряна тривога – це не формальність, а реальна загроза життю?,

– написала у фейсбуці чиновниця.

Вона також акцентувала, що безпека учнів – це спільна відповідальність закладу освіти, батьків та учнів. Корень також закликала батьків регулярно говорити з дітьми про небезпеку повітряних тривог і пояснювати, чому важливо дотримуватися правил безпеки.

Ми не хочемо перетворювати ліцеї на в’язниці, забивати вікна й будувати стіни недовіри. Так, ми будемо посилювати заходи безпеки, шукати рішення, робити все можливе для захисту дітей. Але жодні конструкції не замінять свідомості, відповідальності та взаємної поваги,

– написала чиновниця.



У міськраді відреагували на скандал / скриншот допису

У коментарях під дописом користувачі мережі підтримали позицію Корень. Вони погодилися, що відповідальність за безпеку школярів не можна покладати лише на вчителів.