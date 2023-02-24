Коли жага до знань сильніша: історії незламності українських вчителів та учнів у час війни

Протягом року повномашстабної війни з Росією учні та вчителі в Україні стикнулися зі значними труднощами. Однак це не завадило їм продовжити навчання.

Ні бойові дії, ні блекаути не здолали винахідливість та жагу до знань наших дітей та педагогів. Вони проводили уроки вдома, надворі та у сховищах.

Важливо Більше, ніж навчання: приватні дистанційні школи задають тренд на соціальну відповідальність

Історії незламності українських вчителів та учнів у час війни

Вікторія – учителька біології з Миколаєва. Через війну переїхала до села На Чернігівщині. У час блекауту ловила мобільний інтернет, де тільки можна було, аби провести онлайн-урок. Найкращим сигнал був у садку під грушею. Восени тут занадто холодно, тому родина Вікторії побудувала для неї укриття. "Кабінет" назвали "Старлінком".



Учителька біології з Миколаєва "ловить" інтернет / НУШ

Інша освітянка з Миколаївщини, учителька початкових класів Варюшинського ліцею Леся Міляєва облаштувала шкільний клас у власному будинку. Зізнається: спочатку взагалі не розуміла, як продовжувати навчання. Тим більше, що не всі батьки мають можливість купити своїм дітям гаджети. Згодом почалися відключення світла. Тож педагогиня облаштувала шкільний клас у своєму домі. Результатом задоволені всі.

Це не є подвигом, це той мінімум, на який ми спроможні в умовах сьогодення,

– каже вчителька.



Учителька з Миколаївщини облаштувала клас вдома / НУШ

У Линовицькій школі на Чернігівщині вчителька початкових класів Валентина Силко навчає учнів 1 класу рахувати, писати, читати в укритті. Під час повітряних тривог, тривалого відключення електроенергії, вона проводить віртуальні подорожі.



Як вчаться діти у Линовицькій школі на Чернігівщині / НУШ

А в Чернігівській школі №3, коли немає світла, учні утворюють "ранкове коло".

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