Кількість учнів в Україні зменшується: яка динаміка

У 2026 – 2027 навчальному році в Україні налічують 3 380 863 учні. Це на 20% менше ніж у вересні 2021 – 2022 навчального року.

Або на 849 137 учнів менше. Про це повідомляє директорка департаменту освіти КМДА Олена Фіданян за даними системи АІКОМ.

На скільки зменшилась кількість учнів

Чиновниця зазначила: якщо порівняти з попереднім навчальним роком, цьогоріч учнів стало менше на 95 573. Для порівняння, в усій Тернопільській області зараз здобувають освіту 94 099 учнів.

Серед усіх регіонів найбільшу кількість учнів мають:

Київ — 302,4 тисячі учнів (8,9% від загальної кількості школярів в Україні);

​Дніпропетровська — 8% від загальної кількості учнів;

​Львівська — 7,9%;

​Одеська — 6,8%;

​Київська — 6,6%.

Такою самою була послідовність щодо кількості учнів і попереднього навчального року.

Чи пускатимуть в укриття шкіл сторонніх у час тривоги

В укриття дитсадків в Україні сторонніх осіб не пускатимуть навіть після завершення освітнього процесу. А в укриття шкіл – за рішенням громад, каже освітня омбудсменка Надія Лещик.

Вона зазначила, що недавно уряд ухвалив постанову про те, що укриття дитсадків будуть лише для дітей та працівників. Тобто поза межами освітнього процесу до цих сховищ нікого не допускатимуть. А от чи допускати громадян до укриттів шкіл – це вирішуватиме громада.