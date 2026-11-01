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Число учащихся в Украине сокращается: какова динамика

Мария Волошин
Обучение в Украине

Обучение в Украине / Depositphotos

В 2026 – 2027 учебном году в Украине насчитывается 3 380 863 учащихся. Это на 20 % меньше, чем в сентябре 2021 – 2022 учебного года.

 
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Или на 849 137 учеников меньше. Об этом сообщает директор департамента образования КГГА Елена Фиданян со ссылкой на данные системы АИКОМ.

Насколько уменьшилось количество учеников

Чиновница отметила: по сравнению с предыдущим учебным годом в этом году количество учеников сократилось на 95 573. Для сравнения: во всей Тернопольской области сейчас обучаются 94 099 учеников.

Среди всех регионов наибольшее количество учеников имеют:

  • Киев – 302,4 тысячи учащихся (8,9% от общего числа школьников в Украине);

  • ​Днепропетровская – 8% от общего числа учащихся;

  • ​Львовская – 7,9%;

  • ​Одесская – 6,8%;

  • ​Киевская – 6,6%.

Такой же была динамика по количеству учащихся и в предыдущем учебном году.

Будут ли пускать посторонних в укрытия школ во время тревоги

В укрытия детских садов в Украине посторонних лиц не будут пускать даже после завершения образовательного процесса. А в укрытия школ – по решению общин, – у говоритт омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик.

Она отметила, что недавно правительство приняло постановление о том, что убежища детских садов будут предназначены только для детей и работников. То есть вне рамок образовательного процесса в эти убежища никого не будут допускать. А вот допускать ли граждан в укрытия школ – это будет решать община.

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