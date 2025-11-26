Кількість школярів в Україні зменшилась на 400 тисяч, – МОН

Кількість школярів в українських школах у межах цього навчального року зменшилась на 400 тисяч осіб. Це якщо порівняти дані з 2024/2025 навчальним роком.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступника міністра освіти і науки Андрія Сташківа під час освітньої конференції.

Скільки учнів зараз є в Україні?

Згідно зі статистичними даними шкіл, які вивантажили з АІКОМ 2 станом на 1 листопада 2025 року, кількість учнів в школах становить 3 мільйони 600 тисяч осіб.

Це на 400 тисяч менше ніж у минулому навчальному році. Тож субвенція буде розраховуватися саме на таку (меншу) кількість учнів,

– зазначив посадовець.

Також у МОН планують скоригувати РНК (середнє значення кількості учнів у класі за умови раціональної організації шкільної мережі), яке не переглядали від початку 2022 року.

Також, за словами заступника міністра, кошти для організації освітнього процесу учнів, які працюють за індивідуальною формою навчання, розраховуватимуть окремо. Усе тому, що їхня кількість на цей навчальний рік – понад 200 тисяч осіб.

Чи змінюється кількість першокласників?