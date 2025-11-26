Количество школьников в Украине уменьшилось на 400 тысяч, – МОН
- Количество школьников в Украине уменьшилось на 400 тысяч.
- По состоянию на 1 ноября 2025 года количество учеников в школах составляет 3 миллиона 600 тысяч человек.
Количество школьников в украинских школах в рамках этого учебного года уменьшилось на 400 тысяч человек. Это если сравнить данные с 2024/2025 учебным годом.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива во время образовательной конференции.
Смотрите также Когда будут зимние каникулы в школах Украины: точные даты по городам
Сколько учеников сейчас есть в Украине?
Согласно статистическим данным школ, которые выгрузили с АИКОМ 2 по состоянию на 1 ноября 2025 года, количество учеников в школах составляет 3 миллиона 600 тысяч человек.
Это на 400 тысяч меньше чем в прошлом учебном году. Поэтому субвенция будет рассчитываться именно на такое (меньшее) количество учеников,
– отметил чиновник.
Также в МОН планируют скорректировать РНК (среднее значение количества учеников в классе при условии рациональной организации школьной сети), которое не пересматривали с начала 2022 года.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Также, по словам заместителя министра, средства для организации образовательного процесса учеников, работающих по индивидуальной форме обучения, будут рассчитывать отдельно. Все потому, что их количество на этот учебный год – более 200 тысяч человек.
Смотрите также "Не способны понять": топовый украинский учитель предложил изменить школьную программу
Меняется ли количество первоклассников?
- В этом учебном году украинские школы пополнили около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году первоклашек было 314 тысяч.
- Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак в начале учебного года заявил, что среди причин – низкая рождаемость и массовый выезд детей в первые годы полномасштабной войны.
- В то же время Бабак заметил, что 2025 года родители почти не вывозят за границу детей шестилетнего возраста, а наоборот – некоторые возвращаются из-за границы.