Количество школьников в Украине уменьшилось на 400 тысяч, – МОН

Количество школьников в украинских школах в рамках этого учебного года уменьшилось на 400 тысяч человек. Это если сравнить данные с 2024/2025 учебным годом.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива во время образовательной конференции.

Сколько учеников сейчас есть в Украине?

Согласно статистическим данным школ, которые выгрузили с АИКОМ 2 по состоянию на 1 ноября 2025 года, количество учеников в школах составляет 3 миллиона 600 тысяч человек.

Это на 400 тысяч меньше чем в прошлом учебном году. Поэтому субвенция будет рассчитываться именно на такое (меньшее) количество учеников,

– отметил чиновник.

Также в МОН планируют скорректировать РНК (среднее значение количества учеников в классе при условии рациональной организации школьной сети), которое не пересматривали с начала 2022 года.

Также, по словам заместителя министра, средства для организации образовательного процесса учеников, работающих по индивидуальной форме обучения, будут рассчитывать отдельно. Все потому, что их количество на этот учебный год – более 200 тысяч человек.

Меняется ли количество первоклассников?