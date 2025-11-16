В частности, для восприятия детьми в возрасте 12 – 14 лет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление учителя в программе "Прайм-Тайм".

Смотрите также "Не видят перспективы": нардепы обратятся к премьеру из-за зарплат учителей

Почему стоит пересмотреть школьную программу?

Педагог отметил, что отдельные тексты школьники не могут понять из-за возраста и отсутствия жизненного опыта.

Говорится, в частности, о "Маленьком принце" Антуана де Сент-Экзюпери, "Дон Кихота" Сервантеса и "Ромео и Джульетту" Шекспира. Ученики воспринимают эти тексты поверхностно или даже с шутками.

Сложными для восьмиклассников являются и эпические произведения: "Илиада" и "Одиссея", которые без знания античной культуры превращаются для подростков в перечень имен и событий.

Интересно! Артур Пройдаков рассказал в интервью 24 Каналу об украинизации, школы и выезде учеников.

Как решить проблему?

Учитель при этом предлагает в 5 – 9 классах сосредоточиться на произведениях, близких по темам к опыту подростков. В частности, о дружбе, самопознании, семье, выборе и взрослении. Например, изучать "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко или современную литературу – произведения Фредрика Бакмана.

Классика важна, но ее нужно изучать тогда, когда ученики уже готовы к более глубокому анализу,

– убежден Пройдаков.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Учитель также заявил, что некоторые украинские произведения, в частности "Слово о походе Игоря", "Повесть временных лет" или "Разве ревут волы, как ясли полны?", имеют большое культурное значение, однако часто не интересны ученикам из-за сложного языка и сюжета.

Так, педагог считает, что надо создать логическую систему обучения, в которой литература помогает ребенку развиваться, а не отталкивает.

Смотрите также Лучший учитель предложил в школах Киева обучать родителей украинскому языку

Какую книгу советуют прочитать Оксана Забужко?