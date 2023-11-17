Як діяти учням та вчителям у разі ризику або нападу на школу

17 листопада 2023, 13:45
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс освітнього омбудсмена

Школярам та вчителям нагадують правила поведінки у разі попередження нападу чи ризику нападу на школу. Зокрема, як діяти під час оголошеної евакуації.

Так, набув чинності спільний наказ МВС та Міносвіти. Що мають знати і пам'ятати усі учасники освітнього процесу, читайте далі. 

Дивіться також "Без радянського присмаку": в Україні трансформують школи за 12 принципами

Як діяти учням та вчителям у разі ризику або нападу на школу

Так, у разі попередження нападу на навчальний заклад керівник створює команду реагування закладу освіти. Ці працівники  повинні розробляти алгоритм дій у разі вищезгаданого ризику. Також вони роз'яснюють правила поведінки учням, вчителям та працівникам щодо евакуації. 

Якщо евакуація неможлива, працівники мають дотримуватися вказівок правоохоронців та рятувальників. Також надавати домедичну допомогу постраждалим і обстежити приміщення. 

Учасники команди реагування мають також брати активну участь у відповідних навчаннях та тренуваннях учасників освітнього процесу. 

Як діяти учням та вчителям у разі ризику або нападу на школу / Ювенальна поліція України

Автор: Марія Волошин