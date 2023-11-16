Так, трансформація передбачає не лише декоративний ремонт, а й повне переосмислення простору. Ці оновлені школи відкриють восени 2024 року.
Дивіться також В Україні готуватимуть фахівців з утвердження української ідентичності
В Україні трансформують школи за 12 принципами
Для архітектурної трансформації МОН обрало 5 пілотних шкіл, пошкоджених війною. Вони розташовані у Київській та Харківській областях, Кривому Розі та Запоріжжі.
Нові дизайнерські рішення у школах дадуть змогу ефективніше впроваджувати принципи НУШ. Маємо зробити усе, щоб школи стали по-справжньому безпечними та інклюзивними середовищами,
– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.
Щоб зробити простори шкіл такими, що надихають, та вплинути на розвиток майбутніх поколінь, команда трансформації розробила 12 принципів відбудови шкіл.
Детальніше – на слайдах.
В Україні трансформують школи за 12 принципами / Міносвіти