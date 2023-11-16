Так, трансформация предполагает не только декоративный ремонт, но и полное переосмысление пространства. Эти обновленные школы откроют осенью 2024 года.

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В Украине трансформируют школы по 12 принципам

Для архитектурной трансформации МОН выбрало 5 пилотных школ, поврежденных войной. Они находятся в Киевской и Харьковской областях, Кривом Роге и Запорожье.

Новые дизайнерские решения в школах позволят более эффективно внедрять принципы НУШ. Должны сделать все, чтобы школы стали по-настоящему безопасными и инклюзивными средами,
– заявил глава МОН Оксен Лисовой.

Чтобы сделать пространства школ вдохновляющими и повлиять на развитие будущих поколений, команда трансформации разработала 12 принципов восстановления школ.

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В Украине трансформируют школы по 12 принципам / Минобразования