Так, трансформация предполагает не только декоративный ремонт, но и полное переосмысление пространства. Эти обновленные школы откроют осенью 2024 года.
Смотрите также В Украине будут готовить специалистов по утверждению украинской идентичности
В Украине трансформируют школы по 12 принципам
Для архитектурной трансформации МОН выбрало 5 пилотных школ, поврежденных войной. Они находятся в Киевской и Харьковской областях, Кривом Роге и Запорожье.
Новые дизайнерские решения в школах позволят более эффективно внедрять принципы НУШ. Должны сделать все, чтобы школы стали по-настоящему безопасными и инклюзивными средами,
– заявил глава МОН Оксен Лисовой.
Чтобы сделать пространства школ вдохновляющими и повлиять на развитие будущих поколений, команда трансформации разработала 12 принципов восстановления школ.
Подробнее – на слайдах.
В Украине трансформируют школы по 12 принципам / Минобразования