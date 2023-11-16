Метою підготовки є поглиблення чи удосконалення компетентностей за напрямами національно-, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти. Також – безперервний професійний розвиток цих фахівців.

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В Україні готуватимуть фахівців з утвердження української ідентичності

Водночас тих фахівців, які мають відповідний рівень освіти за спеціальностями інших галузей знань, готуватимуть за освітніми програмами підвищення кваліфікації.

До процесу підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, залучатимуть заклади сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності, а також інститути громадянського суспільства.

У Міносвіти при цьому кажуть, що у чинних регіональних чи загальнонаціональних програмах підготовки фахівців патріотичного, військового спрямування та громадянської освіти немає єдиного вектора, методик та цінностей. Тому треба уніфікувати процеси підготовки таких фахівців.

Фахівці зможуть навчатися за освітніми програмами спеціальностей таких галузей знань:

освіта / педагогіка;

гуманітарні науки;

соціальні та поведінкові науки;

журналістика.

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