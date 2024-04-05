Як навчаються учні у Запоріжжі після переходу на змішаний формат

У 24 навчальних закладах Запоріжжя з 1 квітня змінили формат навчання. Учні цих шкіл тепер здобувають освіту за змішаним форматом.

Так, у місті підбили підсумки першого тижня навчання у межах нового формату. Результатами поділився очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Як вчаться учні у Запоріжжі

Відвідувати уроки мають можливість зараз учні 23 шкіл та закладу позашкільної освіти Запоріжжя.

На власні очі переконалися: діти задоволені, батьки спокійні, освітяни – в активній роботі,

– повідомив посадовець.

І додав, що 1,5 тисячі дітей у 24 закладах освіти Запоріжжя, батьки яких обрали змішаний формат, вже мають змогу навчатися у стінах рідних шкіл.

Наша мета до 1 вересня 2024 року – 40 тисяч школярів обласного центру матимуть доступ до змішаного навчання,

– заявив Федоров.



Навчальні класи у школах Запоріжжя / фото Івана Федорова

Частина учнів у Запоріжжі перейшли на змішаний формат навчання

З 1 квітня частина учнів у Запоріжжі навчатиметься у межах змішаного формату.

Відповідне рішення підтримала Рада оборони Запорізької області.

Посадовець також нагадав, що відповідальними за таке навчання мають бути усі учасники освітнього процесу.

І зауважив, що спочатку розглядали відновлення такого формату у 51 школах.