Так, у місті підбили підсумки першого тижня навчання у межах нового формату. Результатами поділився очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Як вчаться учні у Запоріжжі

Відвідувати уроки мають можливість зараз учні 23 шкіл та закладу позашкільної освіти Запоріжжя.

На власні очі переконалися: діти задоволені, батьки спокійні, освітяни – в активній роботі,

– повідомив посадовець.

І додав, що 1,5 тисячі дітей у 24 закладах освіти Запоріжжя, батьки яких обрали змішаний формат, вже мають змогу навчатися у стінах рідних шкіл.

Наша мета до 1 вересня 2024 року – 40 тисяч школярів обласного центру матимуть доступ до змішаного навчання,

– заявив Федоров.



Навчальні класи у школах Запоріжжя / фото Івана Федорова

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Частина учнів у Запоріжжі перейшли на змішаний формат навчання