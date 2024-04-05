Так, в городе подвели итоги первой недели обучения в рамках нового формата. Результатами поделился глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Как учатся ученики в Запорожье

Посещать уроки имеют возможность сейчас ученики 23 школ и учреждения внешкольного образования Запорожья.

Своими глазами убедились: дети довольны, родители спокойны, педагоги – в активной работе,

– сообщил чиновник.

И добавил, что 1,5 тысячи детей в 24 учебных заведениях Запорожья, родители которых выбрали смешанный формат, уже имеют возможность учиться в стенах родных школ.

Наша цель до 1 сентября 2024 года – 40 тысяч школьников областного центра будут иметь доступ к смешанному обучению,

– заявил Федоров.



Учебные классы в школах Запорожья / фото Ивана Федорова

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Часть учеников в Запорожье перешли на смешанный формат обучения