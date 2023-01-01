Українські школярі, які вчаться за кордоном, опанували чимало навичок: чим можуть похизуватися

Більшість українських школярів, які через війну перебувають за кордоном, продовжують вчитися у двох школах: місцевій та українській. При цьому активно опановують навички для успішного життя.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому розповів про спеціальний проєкт, який дає змогу школярам розвиватися. Навіть якщо вони перебувають за кордоном.

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Які навички опанували українські школярі за кордоном

На сьогодні у 14 країнах світу понад 2 тисячі учнів 6 – 11 класів завершили навчання та здобули навички з:

фінансової та комп'ютерної грамотності;

емоційного інтелекту;

ефективної комунікації;

креативного мислення;

лідерства;

стресостійкості;

гнучкості в ухваленні рішень.

Також учні набули вмінь свідомо визначити професію мрії та будувати власну траєкторію подальшого навчання і кар'єри.

За словами Шкарлета, 240 освітян, які тимчасово проживають у Польщі, у межах проєкту вже пройшли курси підвищення кваліфікації з гнучких навичок (soft skills).

Загалом проєкт триватиме до липня 2023 року. У ньому візьмуть участь понад 10 тисячі дітей та 2,5 тисячі освітян. Координація навчання здійснюється через мережу українських освітніх хабів.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: