Украинские школьники, которые учатся за границей, овладели немало навыков: чем могут похвастаться
Источник:Сергей Шкарлет
Большинство украинских школьников, из-за войны находящихся за границей, продолжают учиться в двух школах: местной и украинской. При этом активно овладевают навыками для успешной жизни.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом рассказал о специальном проекте, который позволяет школьникам развиваться. Даже если они находятся за границей.
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Какие навыки овладели украинские школьники за границей
На сегодняшний день в 14 странах мира более 2 тысяч учеников 6 – 11 классов завершили обучение и получили навыки:
- финансовой и компьютерной грамотности;
- эмоционального интеллекта;
- эффективной коммуникации;
- креативное мышление;
- лидерства;
- стрессоустойчивость;
- гибкости в принятии решений
Также ученики приобрели умение сознательно определить профессию мечты и строить собственную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.
По словам Шкарлета, 240 педагогов, временно проживающих в Польше, в рамках проекта уже прошли курсы повышения квалификации по гибким навыкам (soft skills).
В целом проект продлится до июля 2023 года. В нем примут участие более 10 тысяч детей и 2,5 тысяч педагогов. Координация обучения осуществляется через сеть украинских образовательных хабов.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.