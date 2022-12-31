Украинские школьники, которые учатся за границей, овладели немало навыков: чем могут похвастаться

Большинство украинских школьников, из-за войны находящихся за границей, продолжают учиться в двух школах: местной и украинской. При этом активно овладевают навыками для успешной жизни.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом рассказал о специальном проекте, который позволяет школьникам развиваться. Даже если они находятся за границей.

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Какие навыки овладели украинские школьники за границей

На сегодняшний день в 14 странах мира более 2 тысяч учеников 6 – 11 классов завершили обучение и получили навыки:

финансовой и компьютерной грамотности;

эмоционального интеллекта;

эффективной коммуникации;

креативное мышление;

лидерства;

стрессоустойчивость;

гибкости в принятии решений

Также ученики приобрели умение сознательно определить профессию мечты и строить собственную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.

По словам Шкарлета, 240 педагогов, временно проживающих в Польше, в рамках проекта уже прошли курсы повышения квалификации по гибким навыкам (soft skills).

В целом проект продлится до июля 2023 года. В нем примут участие более 10 тысяч детей и 2,5 тысяч педагогов. Координация обучения осуществляется через сеть украинских образовательных хабов.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: