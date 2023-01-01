Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому розповів про спеціальний проєкт, який дає змогу школярам розвиватися. Навіть якщо вони перебувають за кордоном.
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Які навички опанували українські школярі за кордоном
На сьогодні у 14 країнах світу понад 2 тисячі учнів 6 – 11 класів завершили навчання та здобули навички з:
- фінансової та комп'ютерної грамотності;
- емоційного інтелекту;
- ефективної комунікації;
- креативного мислення;
- лідерства;
- стресостійкості;
- гнучкості в ухваленні рішень.
Також учні набули вмінь свідомо визначити професію мрії та будувати власну траєкторію подальшого навчання і кар'єри.
За словами Шкарлета, 240 освітян, які тимчасово проживають у Польщі, у межах проєкту вже пройшли курси підвищення кваліфікації з гнучких навичок (soft skills).
Загалом проєкт триватиме до липня 2023 року. У ньому візьмуть участь понад 10 тисячі дітей та 2,5 тисячі освітян. Координація навчання здійснюється через мережу українських освітніх хабів.
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Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.