Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому розповів про спеціальний проєкт, який дає змогу школярам розвиватися. Навіть якщо вони перебувають за кордоном.

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Які навички опанували українські школярі за кордоном

На сьогодні у 14 країнах світу понад 2 тисячі учнів 6 – 11 класів завершили навчання та здобули навички з:

фінансової та комп'ютерної грамотності;

емоційного інтелекту;

ефективної комунікації;

креативного мислення;

лідерства;

стресостійкості;

гнучкості в ухваленні рішень.

Також учні набули вмінь свідомо визначити професію мрії та будувати власну траєкторію подальшого навчання і кар'єри.

За словами Шкарлета, 240 освітян, які тимчасово проживають у Польщі, у межах проєкту вже пройшли курси підвищення кваліфікації з гнучких навичок (soft skills).

Загалом проєкт триватиме до липня 2023 року. У ньому візьмуть участь понад 10 тисячі дітей та 2,5 тисячі освітян. Координація навчання здійснюється через мережу українських освітніх хабів.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: