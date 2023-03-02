Навіть без документів: як переселенцям влаштуватися в нову школу, коледж чи виш

Багато були змушені покинути свої домівки та школи, щоб врятуватися від війни. На новому місці батьки намагаються знайти їм новий заклад освіти. Як влаштувати дитину в нову школу, коледж чи виш – читайте нижче.

Регіональна юристка БФ "Право на захист" Ірина Федотова розповіла, що переселенці в Україні мають низку пільг. Зокрема, різні виплати, спрощений доступ до медичної допомоги тощо.

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Як дітям-переселенцям влаштуватися до школи

За її словами, діти переселенців також мають право бути зараховані до будь-якої школи за місцем проживання навіть без документів, якщо його втратили або забули.

Дитина з родини внутрішньопереміщених осіб має повне право продовжити навчання в будь-якій школі за новим місцем проживання. Якщо в дитини-переселенця немає свідоцтва про народження або іншого документу, що підтверджує особу, її зараховують без цих документів,

– пояснила Федотова.

Вона додає, що дитині з родини переселенців можна приходити до школи й без основних документів, це не має стати причиною для відмови навчатися там.

"Також не є підставою для відмови в зарахуванні до 1 класу відсутність оригіналу або копії медичної довідки за формою № 086-1/о, однак згодом цю довідку обов’язково треба надати", – зауважила юристка.

У Міністерстві освіти та науки пояснили, що для влаштування дитини до школи один із батьків має подати до закладу освіти заяву (особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом).

Які документи потрібні? Батькам дитини-переселенця в умовах воєнного стану за можливості можна подати лише один з документів:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідку про звернення за захистом в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Як перевестися до нового коледжу чи вишу

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Експертка наголошує, що під час війни в Україні держава сприяє доступу до фахової передвищої та вищої освіти. Зокрема, студенти-переселенці, які до переїзду навчалися в такому закладі, мають право перевестися на навчання за держзамовленням.

Це може бути за умови, якщо їх зарахували до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на бюджетні місця,

– заявила Федотова.

Для цього студенти мають письмово звернутися письмово із заявою у довільній формі до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються.

До слова, через повномасштабну війну Росії в українських школярів погіршилися навчальні результати. Дослідження показало, що успішність дітей вже зменшилася з кількох предметів – української мови, іноземних мов та математики.