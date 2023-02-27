ДСЯО провела дослідження, під час якого з'ясувала непропорційне зростання завдань на самостійну роботу учнів. Тобто вчителі таким чином намагаються компенсувати втрату навчального часу.

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Голова Держслужби якості освіти Руслан Гурак наголосив, що погіршилися навчальні результати школярів із багатьох предметів.

Умови повномасштабної війни передовсім негативно впливають на загальний психолого-емоційний стан учнів, а це натомість спричиняє зниження мотивації дітей,

– заявив він.

За його словами, вчителі зауважили про погіршення навчальних результатів учнів з таких предметів:

математики,

іноземних мов,

української мови,

інформатики.

"Наші дослідження вказують також про непропорційне зростання завдань на самостійну роботу учнів як спосіб компенсувати школами втрати навчального часу", – зауважив Гурак.

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До слова, учні 4, 9 та 11 класів у майбутньому складатимуть на ДПА чотири обов'язкові предмети. Це може відбутися вже у 2024 році. Мовиться про перевірку знань школярів із української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Раді.

Цього року в Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації. Міністр наголосив, що ДПА у школах відмінили з міркувань безпеки та задля того, аби не додавати у час війни дітям стресу.