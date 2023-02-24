Про це він сказав під час пресконференції "Лютий. Рік незламності", передає 24 Канал. Президент також зауважив, що головне для нього – не підвести сім’ю, бо він вважає, йому дуже пощастило мати таких рідних і таку державу.

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Зеленський наголосив, що радий від того, що його сім'я в Україні.

Я радий, що діти навчаються в українських навчальних закладах. Це дуже важливо для президента воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава – тут. Тож, дуже важливо, щоб твої діти, твоя дружина були тут,

– заявив президент.

Він пояснив, що не може наказати рідним бути тут, проте вони самі це роблять. "Я пишаюся", – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що також дуже пишається своєю дружиною Оленою, яка робить усе "заради дітей і держави".

Нагадаємо, що в липні донька Зеленського – Олександра разом з іншими українськими випускниками склала національний мультипредметний тест. Перша леді зізналася, що дівчинка отримала високі бали.

Ще у травні Олена Зеленська ділилася, що її старша донька не поїде навчатися за кордон, а залишиться в Україні, подаватиме документи в українські виші. Проте наразі невідомо, де саме навчається донька президента.