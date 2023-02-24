Об этом он сказал во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", передает 24 Канал. Президент также отметил, что главное для него – не подвести семью, он добавил, что ему повезло иметь таких родных и такое государство.

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Зеленский подчеркнул, что рад тому, что его семья в Украине.

Я рад, что дети учатся в украинских учебных заведениях. Это очень важно для президента воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь. Поэтому очень важно, чтобы твои дети, твоя жена были здесь,

– заявил президент.

Он объяснил, что не может приказать родным быть здесь, но они сами это делают. "Я горжусь", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что также очень гордится своей женой Еленой, которая делает все "ради детей и государства".

Напомним, что в июле дочь Зеленского – Александра вместе с другими украинскими выпускниками составила национальный мультипредметный тест. Первая леди призналась, что девочка получила высокие баллы.

Еще в мае Елена Зеленская делилась, что ее старшая дочь не поедет учиться за границу, а останется в Украине, будет подавать документы в украинские вузы. Однако пока неизвестно, где именно учится дочь президента.